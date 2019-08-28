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Министром образования станет Анна Новосад

Избранная по списку СН депутатка с 2014 года работает в Минобразования.

Министром образования станет Анна Новосад
Фото: facebook/Anna Novosad

Министерство образования в новом правительстве возглавит избранный нардеп от партии "Слуга народа", №50 в списке, Анна Новосад.

Об этом сообщают источники LB.ua.

Новосад родилась 28 июля 1990 года. В 2007 году закончила Украинский гуманитарный лицей при КНУ имени Тараса Шевченко. Степень бакалавра по политологии получила в 2011 году в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта, Нидерланды. Является стипендиатом Фонда Открытого Общества.

В течение 2012-2013 годов стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, участник украинско-канадской парламентской программы.

В Минобразования работает с 2014 года. С марта по ноябрь 2014 года занимала должность советника министра, после чего в декабре 2017 года возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.

С декабря 2017 года – генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции. Свободно владеет английским и немецким языками.

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