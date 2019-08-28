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В Киеве состоится круглый стол «Влияние санкций в отношении РФ на украинскую промышленность и экономику»

Организатор – Международный Фонд Блейзера. Организационный партнер – Институт Горшенина.

В Киеве состоится круглый стол «Влияние санкций в отношении РФ на украинскую промышленность и экономику»

30 августа (пятница) 2019 года в 11:00 в пресс-центре Международного фонда Блейзера состоится круглый стол на тему: «Влияние санкций в отношении РФ на украинскую промышленность и экономику. Пример химпрома и АПК».

Организатор круглого стола – Международный Фонд Блейзера. Организационный партнер – Институт Горшенина.

Вопросы для обсуждения:

  1. Торговля с государством-агрессором: политические и экономические ограничители;
  2. Санкции Украины в отношении РФ. Как оценить их эффективность и целесообразность?
  3. Возможности импортозамещения. Пример рынка минеральных удобрений;
  4. Химическая промышленность Украины: как перейти от выживания к развитию?
  5. Зависимость украинского АПК от российских минеральных удобрений: миф или реальность?
  6. Дорожная карта для украинского химпрома и АПК. Основные аспекты сотрудничества;
  7. Защита национальных рынков в современном мире: опыт стран ЕС и других соседей Украины.

Участники дискуссии:

  1. Олег Устенко, советник Президента Украины, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера;
  2. Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации;
  3. Руслан Ильичев, генеральный директор Федерации работодателей Украины;
  4. Игорь Гольченко, вице-президент Союза химиков Украины, директор по регуляторной политике Group DF;
  5. Сергей Поважнюк, заместитель директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза».

Модератор круглого стола: Сергей Следзь, редактор отдела макроэкономики и бизнеса издания «Зеркало Недели».

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