В Киеве состоится круглый стол «Влияние санкций в отношении РФ на украинскую промышленность и экономику»

30 августа (пятница) 2019 года в 11:00 в пресс-центре Международного фонда Блейзера состоится круглый стол на тему: «Влияние санкций в отношении РФ на украинскую промышленность и экономику. Пример химпрома и АПК».
Организатор круглого стола – Международный Фонд Блейзера. Организационный партнер – Институт Горшенина.
Вопросы для обсуждения:
- Торговля с государством-агрессором: политические и экономические ограничители;
- Санкции Украины в отношении РФ. Как оценить их эффективность и целесообразность?
- Возможности импортозамещения. Пример рынка минеральных удобрений;
- Химическая промышленность Украины: как перейти от выживания к развитию?
- Зависимость украинского АПК от российских минеральных удобрений: миф или реальность?
- Дорожная карта для украинского химпрома и АПК. Основные аспекты сотрудничества;
- Защита национальных рынков в современном мире: опыт стран ЕС и других соседей Украины.
Участники дискуссии:
- Олег Устенко, советник Президента Украины, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера;
- Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации;
- Руслан Ильичев, генеральный директор Федерации работодателей Украины;
- Игорь Гольченко, вице-президент Союза химиков Украины, директор по регуляторной политике Group DF;
- Сергей Поважнюк, заместитель директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза».
Модератор круглого стола: Сергей Следзь, редактор отдела макроэкономики и бизнеса издания «Зеркало Недели».
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Вход на мероприятие по предварительной аккредитации.
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