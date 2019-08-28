В Киеве состоится круглый стол «Влияние санкций в отношении РФ на украинскую промышленность и экономику»

30 августа (пятница) 2019 года в 11:00 в пресс-центре Международного фонда Блейзера состоится круглый стол на тему: «Влияние санкций в отношении РФ на украинскую промышленность и экономику. Пример химпрома и АПК».

Организатор круглого стола – Международный Фонд Блейзера. Организационный партнер – Институт Горшенина.

Вопросы для обсуждения:

Торговля с государством-агрессором: политические и экономические ограничители; Санкции Украины в отношении РФ. Как оценить их эффективность и целесообразность? Возможности импортозамещения. Пример рынка минеральных удобрений; Химическая промышленность Украины: как перейти от выживания к развитию? Зависимость украинского АПК от российских минеральных удобрений: миф или реальность? Дорожная карта для украинского химпрома и АПК. Основные аспекты сотрудничества; Защита национальных рынков в современном мире: опыт стран ЕС и других соседей Украины.

Участники дискуссии:

Олег Устенко, советник Президента Украины, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации; Руслан Ильичев, генеральный директор Федерации работодателей Украины; Игорь Гольченко, вице-президент Союза химиков Украины, директор по регуляторной политике Group DF; Сергей Поважнюк, заместитель директора ГП «Укрпромвнешэкспертиза».

Модератор круглого стола: Сергей Следзь, редактор отдела макроэкономики и бизнеса издания «Зеркало Недели».

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Вход на мероприятие по предварительной аккредитации.

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