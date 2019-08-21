Новой власти следует в кратчайшие сроки принять пакет законов, которые позволят запустить изменения в сфере ОПК, - Згурец

По мнению члена правления Украинского института исследований безопасности Сергея Згурца, новая власть должна в ближайшее время обеспечить законодательную базу для того, чтобы запустить процесс изменений в сфере ОПК.

Об этом он заявил в ходе круглого стола “Ключевые аспекты реформы ОПК в Украине” в Институте Горшенина.

“Чтобы изменить положение вещей, есть разработанный пакет законов, о котором уже не раз говорилось. Если говорить о реструктуризации “Укроборонпрома”, то мы не можем осуществить это так, чтобы все проблемы передать следующему инвестору. Мы должны провести домашнюю работу, чтобы вычистить эти “авгиевы конюшни”. Мы рассчитываем, что в ближайшее время пакет законов, который предусматривает эти вещи, будет принят новой политической властью. Более того - будут минимизированы риски взаимоотношений между “Укроборонпромом” и Минобороны, поскольку в пакете этих законов есть ключевые моменты конфликта интересов. Если “Укроборонпром” считает, что он должен быть заказчиком оборонной продукции, то Минобороны считает, что заказчиками должны быть отдельные предприятия. Закон о реструктуризации оборонных предприятий, о совместных предприятиях - их просто нет. У нас за все время не было ни одного совместного предприятия именно по причине отсутствия законодательной базы. В целом же, сейчас более остро стоит вопрос не коррупции, а построения системы и эффективных механизмов взаимодействия”, - подчеркнул Сергей Згурец.

По словам эксперта, на сегодняшний день из 98 предприятий, входящих в состав “Укроборонпрома”, только 54 являются прибыльными, а остальные - убыточными. Фактически эти убыточные предприятия не включены в процесс изготовления продукции и как раз показывают общую картину всей оборонной промышленности.

“При этом там работает около 60 тысяч сотрудников. Оборонных предприятий у нас около 100, на них работает около 15 тысяч личного состава, которые включены в процесс изготовления военной продукции. Но если сложить все цифры, то мы увидим, что наша оборонная промышленность чрезвычайно неэффективна, потому что на одного работника мы имеем производство продукции примерно на 15 тысяч долларов. В то время как в России этот показатель составляет 50 тысяч долларов, у европейцев 30 тысяч долларов на одного работающего в ОПК, у американцев - 500 тысяч долларов. То есть мы говорим о том, что находимся в определенной внутренней резервации и начинаем создавать “мифические замки”, - сказал эксперт.