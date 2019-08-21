Зеленский внес на согласование в Кабмин еще троих губернаторов

Вице-премьер-министр Павел Розенко обнародовал имена еще троих кандидатов в губернаторы, которых президент Владимир Зеленский предложил Кабинету министров на согласование.

Этот вопрос был вынесен на рассмотрение заседания правительства, сообщил Розенко в фейсбуке.

Винницкую областную государственную администрацию должен возглавить вице-мэр Винницы Владислав Скальский, Ровенскую - президент Федерации греко-римской борьбы, руководитель компании "ВВВ Монтаж" (производитель асфальтобетона) Виталий Коваль, Запорожскую - владелец "Ровенского домостроительного комбината" (производитель железобетона и бетона) Виталий Туринок.

Напомним, что с момента вступления в должность Зеленский уже назначил новых руководителей обладминистраций в Житомире (Виталий Бунечко), Ивано-Франковске (Денис Шмыгаль), Черкассах (Игорь Шевченко), Херсоне (Юрий Гусев), Киеве (Михаил Бно-Айриян), Северодонецке (Виталий Комарницкий), Ужгороде (Игорь Бондаренко), Львове (Маркиян Мальский), Краматорске (Павел Кириленко).