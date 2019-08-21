НАБУ закрыло дело в отношении кинокомпании Зеленского "Киноквартал"

Речь идет о финансировании фильма компании "Я, ты, он, она".

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство, открытое по факту возможной растраты госсредств компанией президента Владимира Зеленского "Киноквартал".

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Українських Новин".

"Указанное уголовное производство закрыто 8.07.2019 на основании п.2 ч.1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, учитывая то, что во время осуществления досудебного расследования по указанному факту не было обнаружено никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях служебных лиц Госкино и представителей ООО "Киноквартал" признаков состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 191 (растрата госсредств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Напомним, дело было открыто детективами НАБУ в апреле по заявлению организации "Союз добровольцев". Речь идет о том, что Госкино финансировало 49% бюджета фильма компании Зеленского под названием "Я, ты, он, она".

"Союз добровольцев" заявляет, что условием финансирования было создание фильма полностью на украинском языке, но компания Зеленского это условие не выполнила, а значит, допустила растрату госсредств.