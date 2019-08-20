Сытник: НАБУ не занимается несанкционированной "прослушкой"

"Все, что прослушивает НАБУ, делается с санкции суда".

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что НАБУ не устанавливало несанкционированную "прослушку" в кабинете заместителя генпрокурора Анжелы Стрижевской. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы не занимаемся несанкционированным прослушиванием. Все, что мы прослушиваем, делается с санкции суда", - сказал Сытник.

По словам пресс-секретаря Генпрокурора Ларисы Сарган, для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей Генпрокуратуры необходимо разрешение от заместителя генпрокурора либо от самого генерального прокурора. Соответственно, в данном случае должно было быть разрешение от руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) - заместителя генпрокурора. Однако ни один из заместителей генпрокурора, генпрокурор или руководитель САП такую прослушку не санкционировал.

По факту обнаружения несанкционированной прослушки в кабинете замгенпрокурора СБУ зарегистрировано уголовное производство.

"ГСУ СБУ внесено в ЕРДР и начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 359 УК"( Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации), - написала Сарган в твиттере 19 августа вечером.

Напомним, 17 августа в кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской нашли прослушивающее устройство. В ГПУ считают, что устройство установили сотрудники НАБУ, поскольку Стрижевская является руководителем прокурора, который поддерживает админпротокол по Сытнику.

Главу НАБУ подозревают в том, что он не задекларировал элитный отдых, который ему оплачивали третьи лица.