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НАБУ завело дело на Филатова по его декларации

Дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

НАБУ завело дело на Филатова по его декларации
Фото: actual.today

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного не декларирования мэром Днепра Борисом Филатовым имущества на 1 млн гривен. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству "Украинские новости".

По его словам, дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

Напомним, еще в июле Национальное агентство по предупреждению коррупции заявляло, что по результатам полных проверок деклараций выявило декларирование недостоверной информации в декларациях нардепа Игоря Кононенко и мэра Днепра Бориса Филатова.

Филатов не указал в декларациях за 2016 и 2017 годы земельный участок, мотоцикл и судно, принадлежащие главе Днепра на праве собственности, земельный участок, принадлежащий ему на праве аренды, а также дом жены.

Кроме того мэр Днепра указал недостоверные сведения об источнике и размере собственного дохода и дохода жены. Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2016 и 2017 годы составляет более 485 тыс. грн и 519 тыс. грн ($19 тыс. и 20 тыс.) соответственно.

По факту не декларирования Игоря Кононенко, НАБУ также зарегистрировало уголовное производство.

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