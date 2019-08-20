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НАБУ открыло дело по декларации Кононенко

Общая сумма недостоверных сведений составила почти 7,6 млн грн.

НАБУ открыло дело по декларации Кононенко
Фото: Макс Требухов

НАБУ открыло дело по факту декларирования недостоверной информации депутатом Верховной Рады Игорем Кононенко из фракции "Блок Петра Порошенко". Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник, агентству «Украинские новости».

"Да, зарегистрировали уголовное производство", - сказал он. По его словам, основанием для расследования стали определенные заключения.

Речь идет о недекларировании Кононенко корпоративных прав. Дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

Напомним, еще в июле Национальное агентство по предупреждению коррупции заявляло, что по результатам полных проверок деклараций выявило декларирование недостоверной информации в декларациях народного депутата VIII созыва Игоря Кононенко и мэра Днепра Бориса Филатова.

Признаки ложной информации ведомство выявило в исправленной декларации Кононенко за 2015 год. Он указал недостоверные сведения о количестве и номинальной стоимости акций трех акционерных обществ, зарегистрированных на территории Украины, и двух иностранных компаний, которые принадлежали ему на праве собственности.

Также нардеп не задекларировал полученный доход члена семьи - невестки.Таким образом, общая сумма недостоверных сведений в декларации нардепа 2015 года составляет почти 7,6 млн грн.

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Источник: "Украинские новости"
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