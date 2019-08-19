Зеленский переназначил Стефанчука своим представителем в Раде

Президент Владимир Зеленский переназначил Руслана Стефанчука своим представителем в Верховной Раде Украины.

Соответствующие указы от 19 августа опубликованы на сайте главы государства.

Указом президента №601 Зеленский уволил Стефанчука с должности представителя президента в Верховной Раде.

При этом другим своим указом Зеленский назначил Стефанчука представителем президента в парламенте по согласию.

"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", - говорится в указе № 602/2019.

Руслан Стефанчук был назначен представителем президента в парламенте 21 мая.

Стефанчук - адвокат, доктор юридических наук, в 2011-2013 работал завотделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Рады.

Уроженцу Тернополя Руслану Стефанчуку 43 года. В 2019 году стал идеологом штаба Владимира Зеленского на президентских выборах. Познакомился с Зеленским в студенческие годы благодаря КВН.