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​Зеленский уволил члена Нацфинуслуг Ольгу Гурбич

Она работала в комиссии больше четырех лет.

​Зеленский уволил члена Нацфинуслуг Ольгу Гурбич
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уволил члена Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Ольгу Гурбич.

Об этом говорится в указе №600/2019 от 16 августа, который был обнародован на сайте президента в понедельник.

Гурбич, которая была членом Нацфинуслуг с января 2015 года, уволена согласно поданному ею заявлению.

До прихода в комиссию она работала директором департамента страховых услуг СК Allianz.

Напомним, что еще в 2015 году в Верховную Раду был внесен законопроект, который предполагает ликвидацию Нацфинуслуг с передачей ее функций Национальному банку и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Нацбанку будут переданы в подчинение страховые компании, кредитные союзы, финкомпании, бюро кредитных историй, тогда как НКЦБФР будут переданы - негосударственные пенсионные фонды, эмитенты ипотечных сертификатов, фонды финансирования строительства/операций по недвижимости и доверительные общества.

Разделение Нацфинуслуг является одним из условий для сотрудничества с МВФ.

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