Зеленский начал увольнять начальников правоохранительных структур в Житомирской области

Президент Владимир Зеленский приступил к увольнению начальников правоохранительных служб Житомирской области и уволил с должности начальника управления СБУ в Житомирской области Василия Панасюка и назначил на нее Олега Головаша.

Об этом говорится в соответствующих указах №604 и №605, обнародованных на сайте президента Украины.

"Освободить Панасюка Виктора Степановича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - сказано в указе №604.

В другом своем указе, Зеленский распорядился назначить на эту должность Олега Олеговича Головаша.

Напомним, 12 августа Зеленский приказал главе Нацполиции Сергею Князеву уволить начальников полиции в девяти районах на севере Украины, из-за ситуации с незаконной добычей янтаря.

Из-за этой же ситуации также планируют уволить всю верхушку Житомирской области.

После визита Зеленского прокуратура начала уголовные производства относительно правоохранителей Житомирской области. Кроме того, начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский написал заявление на увольнение после замечаний президента.