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Участники событий 2 мая 2014 года в Одессе Сергей Долженков и Евгений Мефедов вышли из СИЗО под залог залог 153 тысяч гривен каждый.

Об этом говорится в фейсбуке адвоката Валентина Рыбина.

Деньги на залог собрали в пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" при участии депутата Верховной Рады Николая Скорика.

Раньше Скорик пытался поручиться за Долженкова и Мефедова, но суд в Николаеве отказал ему.

Освобождение Мефедова и Долженкова стало возможным благодаря тому, что в конце июня Конституционный Суд Украины по жалобе нардепа Надежды Савченко признал неконституционным избрание меры пресечения для подозреваемых в госизмене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста. 16 августа Центральный районный суд Николаева подчинился этому требованию и назначил им залог в размере 153 тысячи гривен.

Напомним, в 2017 году суд Черноморска оправдал Долженкова и Мефедова по "делу 2 мая" о массовых беспорядках в Одессе, но СБУ тут же сделало их фигурантами другого производства - о событиях 28 марта 2014 года в Николаеве. Тогда организация "Одесская дружина", членами которой они являются, приехала в этот город и провела акцию, во время которой демонстрировались флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивались пророссийские лозунги.

Сергей Долженков - активист "Антимайдана", известный также под псевдонимом "Капитан Какао". Вместе с россиянином Мефедовым он был активным участником событий в Одессе 2 мая 2014 года.