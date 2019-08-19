Зеленский договорился с Нетаньяху решить проблему задержания украинцев на границе Израиля

Президент Владимир Зеленский договорился с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху решить проблему массового задержания украинцев на границе Израиля.

Об этом Зеленский рассказал на брифинге в Киеве.

"В последнее время наши государства активно сотрудничают в миграционной сфере. Речь о многочисленных отказах украинским гражданам на въезд в Израиль. Мы договорились решить эту проблему. Граждане обеих стран должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля", - сказал Зеленский.

Напомним, что в начале 2019 года в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не исключают отмены безвизового режима с Израилем, если права украинских туристов и путешественников будут систематически нарушаться на границе.

В 2018 году Израиль не впустил 7730 украинцев.