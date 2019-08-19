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​Для ВМСУ купили немецкие гидроаккустические станции Cerberus

Приборы предназначены для обнаружения аквалангистов противника.

​Для ВМСУ купили немецкие гидроаккустические станции Cerberus
Фото: mil.in.ua

В 2019 году для Военно-морских сил Украины купили две немецкие гидроккустические станции Cerberus Mod 2, пишет "Украинский милитарный портал" со ссылкой на экспортно-импортные базы данных.

Гидроаккустические станции предназначены для обнаружения аквалангистов в радиусе 700 метров от кораблей на рейде и на стоянке. Также их можно использовать для защиты морских объектов, портов и гаваней. Рабочие температуры ГАС - от -2° до 35°, рабочие глубины - от 2 до 50 метров.

Cerberus Mod 2 были доставлены в Украину в марте и мае 2019 года.

Главный конструктор "Кузницы на Рыбальском" Сергей Белозубенко раньше рассказывал, что эти станции будут установлены на катерах ВМС.

Отвечая на вопрос, почему отказались от отечественной ГАС "Тронка", он сказал: "Тронка не выдала ожидаемых от нее результатов и мы вынуждены применять гидроакустические станции из Германии Cerberus. Ее протестовали в прошлом году и она показала очень хорошие результаты. Поэтому мы закупаем эти станции сейчас у Германии".

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