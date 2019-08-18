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​Израильтянина Амоса Дова Сильвера со второй попытки выслали из Украины

Основателя TeleGrass депортировали ночью 18 августа.

​Израильтянина Амоса Дова Сильвера со второй попытки выслали из Украины
Фото: Emil Salman

Украина выдала Израилю гражданина этой страны Амоса Дова Сильвера, который основал сеть для распространения наркотиков TeleGrass.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер был экстрадирован в Государство Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь", - написала она в фейсбуке утром 18 августа.

Экстрадиция должна была состояться еще 15 августа, но при помощи трех сотрудников Службы безопасности Украины израильтянин сбежал перед посадкой в самолет. Его задержали через день в Умани.

Амос Дов Сильвер - активист движения за легализацию марихуаны. В 2017 году он создал сеть для распространения марихуаны TeleGrass, работавшую в "Телеграме". По данным израильской полиции, через сеть также продавались кокаин и экстази.

Он был арестован на территории Украины в марте 2019 года. 15 августа Верховный Суд Украины санкционировал выдачу Сильвера израильской стороне.

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