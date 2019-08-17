Суд исправил ошибку с отчеством Грымчака в постановлении об аресте

Из-за технической описки заместитель министра может сегодня выйти на свободу.

Деснянский райсуд Чернигова в субботу исправил ошибку с отчеством замминистра Юрия Грымчака в постановлении об его арест.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

В решении указано, что он Николаевич, а не Михайлович. Также поправили номер производства и фамилию защитника - Татьяны Матяш вместо Дмитрия Мельника.

Апелляционное обжалование этого постановления возможно в течение пяти дней, при этом срок задержания Грымчака заканчивается сегодня вечером.

Фото: facebook.com/tatyana.matyash.58

Фото: facebook.com/tatyana.matyash.58

Фото: facebook.com/tatyana.matyash.58

Напомним, Юрий Грымчак и его помощник Игорь Овдиенко были задержаны вечером 14 августа.

15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах). По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - деньгами. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в размере $480 тыс.

Вечером 16 августа Деснянский суд постановил взять Грымчака под стражу с залогом 6 млн гривен, но сделать этого не смогли в связи с тем, что судья Наталья Лямзина перепутала отчество Грымчака, назвав его Юрием Михайловичем, а не Николаевичем. Также в постановлении неправильно был указан защитник: вместо Матяш в ней фигурировал другой адвокат Грымчака Дмитрий Мельник.