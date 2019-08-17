Суд исправил ошибку с отчеством Грымчака в постановлении об аресте

Деснянский райсуд Чернигова в субботу исправил ошибку с отчеством замминистра Юрия Грымчака в постановлении об его арест.
Об этом сообщил корреспондент LB.ua.
В решении указано, что он Николаевич, а не Михайлович. Также поправили номер производства и фамилию защитника - Татьяны Матяш вместо Дмитрия Мельника.
Апелляционное обжалование этого постановления возможно в течение пяти дней, при этом срок задержания Грымчака заканчивается сегодня вечером.
Напомним, Юрий Грымчак и его помощник Игорь Овдиенко были задержаны вечером 14 августа.
15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах). По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - деньгами. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в размере $480 тыс.
Вечером 16 августа Деснянский суд постановил взять Грымчака под стражу с залогом 6 млн гривен, но сделать этого не смогли в связи с тем, что судья Наталья Лямзина перепутала отчество Грымчака, назвав его Юрием Михайловичем, а не Николаевичем. Также в постановлении неправильно был указан защитник: вместо Матяш в ней фигурировал другой адвокат Грымчака Дмитрий Мельник.