НАПК нашло у Гладковского-старшего незадекларированные 1,3 млн грн и автомобиль сына

Национальное агентство по предупреждению коррупции при проверке декларации бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского выявило признаки декларирования им недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Олег Гладковський в декларации 2015 года (исправленной) не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании RI-SYSTEM LIMITED и наличии у члена семьи (сына) корпоративных прав в ООО "Киевбиоэнерго". Также в декларации отсутствуют сведения об автомобиле, который принадлежит сыну. Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации бывшего первого заместителя секретаря СНБО 2015 года (исправленной) составляет почти 1,3 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также НАПК нашло нарушения в декларации народного депутата Ивана Мирошниченко. Согласно сообщению, нардеп в декларации за 2017 год не указал сведения о гидроцикле, который принадлежит ему на праве собственности, а также о доходе, полученном женой в виде дивидендов от ООО "Поле-Грейн" и страховых выплат.

В НАПК уточнили, что сведения, указанные народным депутатом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 5 млн гривен.