В госбюджет конфискуют 448 тысяч взносов в поддержку Ляшко и Гриценко

Два взноса по 99 тысяч грн за Ляшко и взнос размером в 250 тысяч грн за Гриценко.

Национальное агентство по предупреждению коррупции конфискует в госбюджет 448 тысяч гривен взносов в поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Постановлениями Херсонского и Винницкого городского суда признаны виновными в нарушении установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии двух физических лиц-взносодателей с привлечением их к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией в государственный бюджет суммы взносов", - сказано в сообщении.

Херсонский городской суд признал физическое лицо, осуществившее два взноса по 99 тысяч грн на поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко", виновным. В соответствии с постановлениями суда, вступившего в законную силу, в государственный бюджет будет конфисковано 198 тысяч гривен.

Винницкий суд также признал виновным гражданина за предоставление безвозвратной финансовой помощи с нарушением установленного законом порядка предоставления взноса в поддержку политической партии "Гражданская позиция ". Сумма в размере 250 тысяч гривен тоже будет конфискована в госбюджет.

Общий размер конфискованной суммы взносов составляет 448 тысяч гривен.

Напомним, 13 августа Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о предоставлении 11 политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности на основании результатов досрочных парламентских выборов.

Право на госфинансирование получили партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария" и "Всеукраинское объединение "Свобода".