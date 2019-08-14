Кабмин вопреки позиции представителя Зеленского снизил цену на газ для Луганской ТЭС Ахметова

Кабинет министров вопреки позиции представителя президента Андрея Геруса снизил цену на газ для Луганской ТЭС, которая принадлежит ДТЭК Рината Ахметова.

Решение было принято на заседании в среду.

Герус заявил, что Кабмин собирается обязать "Нафтогаз" продавать топливо для компании "ДТЭК Луганская ТЭС" по цене, которая в два раза ниже рыночной.

"По-моему мнению, это неправильное решение и мы категорически против по одной простой причине - сегодня компания ДТЭК продает уголь по $100, тогда как цена в Роттердаме - $50. Получаемая ими прибыль - это их, государство не имеет доли в ней. Но как только возникает неблагоприятная рыночная конъюнктура, то убытки сразу должны перекладываться на государство, чтобы госкомпания теряла по 2000 гривен на каждой тысяче кубических метров газа", - сказал Герус.

По его словам, ДТЭК действует по принципу приватизации прибылей и национализации убытков.

Герус считает, что компания Ахметова сама выбрал бизнес-модель, по которой работает Луганская ТЭС, и должна нести за это ответственность.

"У нее в Ростовской области есть шахты, она туда инвестировала деньги и оттуда возила уголь. Она брала на себя определенные риски, когда так поступала. В данном случае у нее действительно возникает определенная убыточная деятельность. Нужно вести переговоры, чтобы этот уголь начал ехать, - таким способом нужно решать проблемы", - сказал он.

Министр энергетики Игорь Насалик в ответ предложил Герусу взять на себя ответственность за миллион жителей Луганской области, которые могут остаться без электричества в случае остановки Луганской ТЭС.

Его позицию поддержал премьер-министр Владимир Гройсман. "Луганка работает для производства электрической энергии Луганской области. Работает она на угле. Уголь логистически может поставляться только из Российской Федерации. Российская Федерация перекрывает поставку угля. Что нам делать? Есть второй источник - газ. Если газ дать по коммерческой цене, для луганчан нужно поднять в несколько раз цену электроэнергии", - сказал он.

Гройсман сказал, что решение о возложении спецобязанностей по цене на газ для Луганской ТЭС принимается в порядке чрезвычайной ситуации.

"Кто владеет всем этим, меня вообще не волнует", - сказал он.

"А прибыли, сверхприбыли... В государстве существует система налогообложения. Каждая гривна, заработанная бизнесом, облагается налогом. Больше прибыли - больше платит, меньше прибыли - меньше платит", - добавил Гройсман.

Напомним, Луганская ТЭС, которая входит в ДТЭК Рината Ахметова, может получать уголь только с территории России, так как железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинской властью территории нет.

С апреля 2017 года поставки угля осуществляются с актива ДТЭК в России – шахтоуправление "Обуховская".

В июне 2019 года Россия перекрыла эти поставки, и с 29 июля ТЭС перешла на газ - более дорогое топливо.

Луганская ТЭС обеспечивает более 90% от потребности области в электроэнергии.