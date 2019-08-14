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"Мусорную" проблему решит онлайн-мониторинг заполнения баков, – Павел Мараховский

"Системы умного освещения попутно позволяют решить много задач, связанных с работой городских служб".

"Мусорную" проблему решит онлайн-мониторинг заполнения баков, – Павел Мараховский
Фото: dnepr24.com.ua

Определить, насколько заполнен мусорный контейнер и вовремя вызвать спецавтомобиль для вывоза отходов, позволяет использование специальных датчиков. Установка сенсоров при наличии сети умного освещения не потребует значительных инвестиций.    

Руководитель проекта «Умный город» группы компаний Infomir Павел Мараховский рассказал в эфире передачи «Новий ранок» на радио НВ о возможностях решить проблему несвоевременного вывоза мусора с помощью новых технологий.   

«Системы умного освещения попутно позволяют решить много задач, связанных с работой городских служб за счет уже созданной для них сетевой инфраструктуры», – отметил Павел Мараховский.

Он указал на существование эффективной технологии по использованию действующих сетей умного освещения для передачи данных с датчиков уровня заполнения мусорных контейнеров. «Это позволит грамотно планировать вывоз мусора, чтобы его забирали, когда контейнеры заполнены на 80-90%. Используется одна и та же сеть передачи данных, не нужно дополнительно инвестировать в систему связи», – подчеркнул Павел Мараховский.  

Определить уровень заполнения бака позволяют ультразвуковые датчики, пояснил он. «Главная задача – не допустить, чтобы люди оставляли мусор рядом с контейнером. Когда вокруг них скапливаются отходы, это не только ухудшает санитарную ситуацию, но и в целом отрицательно сказывается на привлекательности района», – отметил эксперт.

Мараховский добавил, что указанное им решение – один из примеров перспективного взаимодействия между системами интеллектуального освещения и smart-решениями для различных коммунальных служб.

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