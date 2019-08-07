Коломойский: если Россия "уберется восвояси", война закончится за две недели
Коломойский: если Россия "уберется восвояси", война закончится за две недели
Коломойский назвал Бойко и Медведчука коллаборантами и предателями
Коломойский назвал Бойко и Медведчука коллаборантами и предателями
Проигравший выборы кандидат от "ОПЗЖ" Алеша забрал у людей свои подарки
Проигравший выборы кандидат от "ОПЗЖ" Алеша забрал у людей свои подарки
"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил трансфер самого дорогого защитника мира
"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил трансфер самого дорогого защитника мира
На Донбассе погибли четверо украинских военных (обновлено)
На Донбассе погибли четверо украинских военных (обновлено)
Авиакомпания Коломойского выиграла тендер на президентские перелеты до конца года
Авиакомпания Коломойского выиграла тендер на президентские перелеты до конца года
У Зеленского отреагировали на угрозы водоканалов перейти на почасовое водоснабжение
У Зеленского отреагировали на угрозы водоканалов перейти на почасовое водоснабжение
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
Зеленский признал срыв перемирия в связи с гибелью военных возле Павлополя
Зеленский признал срыв перемирия в связи с гибелью военных возле Павлополя
ГлавнаяМир

Испанца, выбросившего холодильник в овраг, оштрафовали на 45 тыс. евро

Решением суда он был оштрафован за загрязнение окружающей среды.

Испанца, выбросившего холодильник в овраг, оштрафовали на 45 тыс. евро
Завод по переработке мусора (архивное фото)
Фото: Надано автором

В испанском регионе Альмерия Гражданская гвардия заставила мужчину подобрать холодильник, который он выбросил в овраг за чертой города. Также его оштрафовали на 45 тысяч евро за загрязнение окружающей среды.

Об этом сообщает Би-би-си.

Полное имя нарушителя неизвестно, в сообщениях полиции его называют Марио. Он - сотрудник компании, которая занимается утилизацией бытовых приборов. В июле  он опубликовал в своем Twitter ролик, на котором он сбрасывает холодильник в овраг. "Переработка... Посмотрим, сколько раз он перевернется", - приговаривает мужчина.

Спустя некоторое время в Twitter испанской Гражданской гвардии появился ролик, на котором Марио тащит холодильник обратно.

Отмечается, что Марио был оштрафован решением суда на 45 тысяч евро по административной статье. Гражданская гвардия также проводит проверки в компании, где он работает.

Напомним, в июле природоохранный комитет парламента Великобритании решил начать расследование, касающееся электронных отходов. В парламенте отмечали, что, если раньше техника создавалась так, чтобы она могла работать долгое время, то теперь ее целенаправленно выпускают с расчетом на деградацию.

По данным Global E-waste Monitor за 2017 год, ежегодно в мире производится 44,7 млн тонн электрических отходов. Основная часть отработанной техники попадает на свалки, сжигается или просто становится хламом в домах людей. На Европу и США приходится почти половина электронного мусора: компьютеров, смартфонов, телевизоров и крупных бытовых приборов.

Великобритания в этом плане - одна из худших в мире. В среднем каждый британец выбрасывает 24,5 кг электронного мусора в год. Для США этот показатель составляет 20 кг, для Австралии - 23,6 кг.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также