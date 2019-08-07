Испанца, выбросившего холодильник в овраг, оштрафовали на 45 тыс. евро

В испанском регионе Альмерия Гражданская гвардия заставила мужчину подобрать холодильник, который он выбросил в овраг за чертой города. Также его оштрафовали на 45 тысяч евро за загрязнение окружающей среды.

Об этом сообщает Би-би-си.

Полное имя нарушителя неизвестно, в сообщениях полиции его называют Марио. Он - сотрудник компании, которая занимается утилизацией бытовых приборов. В июле он опубликовал в своем Twitter ролик, на котором он сбрасывает холодильник в овраг. "Переработка... Посмотрим, сколько раз он перевернется", - приговаривает мужчина.

Спустя некоторое время в Twitter испанской Гражданской гвардии появился ролик, на котором Марио тащит холодильник обратно.

#ÚLTIMAHORA| Así ha recogido el joven implicado el frigorífico que había lanzado por un monte en #Almeria.



👉Nuestros compañeros del Seprona de #GuardiaCivil le han acompañado.



Buen trabajo compañeros👍🏻 pic.twitter.com/tPuNvK9WJT — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) 31 июля 2019 г.

Отмечается, что Марио был оштрафован решением суда на 45 тысяч евро по административной статье. Гражданская гвардия также проводит проверки в компании, где он работает.

Напомним, в июле природоохранный комитет парламента Великобритании решил начать расследование, касающееся электронных отходов. В парламенте отмечали, что, если раньше техника создавалась так, чтобы она могла работать долгое время, то теперь ее целенаправленно выпускают с расчетом на деградацию.

По данным Global E-waste Monitor за 2017 год, ежегодно в мире производится 44,7 млн тонн электрических отходов. Основная часть отработанной техники попадает на свалки, сжигается или просто становится хламом в домах людей. На Европу и США приходится почти половина электронного мусора: компьютеров, смартфонов, телевизоров и крупных бытовых приборов.

Великобритания в этом плане - одна из худших в мире. В среднем каждый британец выбрасывает 24,5 кг электронного мусора в год. Для США этот показатель составляет 20 кг, для Австралии - 23,6 кг.