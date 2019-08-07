МИД РФ заявил, что Украина должна СНГ более 300 млн рублей, - СМИ

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявляет, что задолженность Украины перед Союзом независимых государств (СНГ) превысила 300 млн рублей (около $4,6 млн).

Об этом пишет российская газета "Известия" со ссылкой на заявление министерства.

При этом в российском МИДе утверждают, что Украина "де-юре остается полноценным участником СНГ", а вопрос о продолжении работы в Содружестве "полностью зависит от политической воли новых украинских властей".

Отмечается, что размер задолженности перед единым бюджетом СНГ и порядок ее погашения определяются решением Совета глав правительств Содружества. Однако пока такого решения в отношении Украины принято не было.

Российский МИД утверждает, что никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало.

"Свой долевой взнос в единый бюджет органов СНГ Украина перестала выплачивать еще с 2014 года. На сегодняшний день сумма неперечисленных денежных средств, то есть фактическая задолженность Киева, составляет более 300 млн рублей", - заявляют в российском министерстве.

Напомним, Украина, которая так и не ратифицировала устав СНГ от 1993 года, числится в содружестве, но не платит членские взносы и сотрудничество в рамках СНГ свела к минимуму.

С 2014 года Украина взяла курс на выход из СНГ. В мае 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ. Он в том числе предусматривает закрытие постоянного представительства Украины в этой организации.

Порошенко также обещал, что Киев проведет ревизию всех международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и выйдет из не соответствующих национальным интересам Украины.

В начале 2019 года Украина вышла из устаревшего договора СНГ времен плановой экономики, а также из трех договоров - Соглашения о межгосударственном обмене экономической информацией от 26 июня 1992 года, Соглашения об обмене информацией в отрасли внешнеэкономической деятельности от 24 сентября 1993 года и Соглашения о сотрудничестве в отрасли внешнеэкономической деятельности от 15 мая 1992 года.