Лукашенко назначил даты досрочных парламентских выборов

Очередные выборы должны были состояться "не позже сентября 2020 года".

Выборы в парламент Республики Беларусь состоятся в ноябре 2019 года, соответствующие указы подписал президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает государственное информагентсво "Белта".

Палата представителей (нижняя палата) будет избрана 17 ноября, а Совет Республики (верхняя палата) - 7 ноября.

Предыдущие выборы в парламент Беларуси прошли осенью 2016 года. По конституции, парламент избирается на четыре года, таким образом, выборы должны были пройти не позднее сентября 2020 года.

Указы Лукашенко сокращают срок полномочий нынешних депутатов почти на девять месяцев. Возможность проведения парламентских выборов раньше предусмотренного в конституции срока в ЦИК Беларуси объясняют тем, что в законодательстве есть лишь ограничение, не позже какого срока должны пройти выборы, а никаких ограничений на проведение выборов раньше этого срока нет.

Напомним, о досрочных выборах в парламент Лукашенко заявил еще в апреле этого года. Предыдущие выборы в белорусский парламент международные наблюдатели от ОБСЕ назвали несвободными и несправедливыми.