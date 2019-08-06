Американец, рассылавший бомбы оппонентам Трампа, получил 20 лет тюрьмы

Федеральный судья Нью-Йорка 5 августа приговорил к 20 годам лишения жителя Флориды Сезара Сайока, который в октябре 2016 года отправил 16 посылок с бомбами оппонентам президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Washington Post.

Самодельные взрывные устройства, которые рассылал Сайок, были предназначены для таких известных демократов, как бывший президент Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, бывший вице-президент Джо Байден, сенаторы Кори Букер и Камала Харрис, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, бывший глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер, актер Роберт Де Ниро, бывший генпрокурор Эрик Холдер, миллиардеры Джордж Сорос и Том Стейер, член палаты представителей Максин Уотерс.

57-летний обвиняемый признал свою вину.

"Больше всего на свете я хотел бы вернуть время вспять и не делать того, что я наделал", - сказал Сайок в суде. Он заявил, что его преступление связано с психическим заболеванием и чрезмерным употреблением стероидов.

Он также сказал, что он хотел напугать своих жертв, но не убивать. По его словам, его устройства выглядели как трубчатые бомбы, они не должны были взорваться.

Напомним, агенты ФБР задержали Сайока 26 октября 2018 года в городе Плантейшн, на юге Флориды. Сайок - сторонник Республиканской партии США. В прошлом он неоднократно имел проблемы с законом. Сайок активно выступал в соцсетях против политических противников Дональда Трампа.