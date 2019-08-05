Британия согласилась участвовать в миссии США в Персидском заливе

В регионе уже находятся британские эсминец и фрегат.

Великобритания присоединится к военно-морской миссии в Ормузском проливе под руководством Соединенных Штатов Америки, чтобы обеспечить свободный проход торговых судов в регионе и уменьшить влияние Ирана.

Об этом в понедельник, 5 августа, заявило министерство обороны Великобритании, передает DW.

В регионе уже находятся британские эсминец и фрегат, цитирует британских чиновников агентство Reuters.

"Соединенное Королевство готово защищать свои корабли от незаконных угроз. С этой целью мы присоединяемся к новой морской миссии по обеспечению безопасности в (Персидском. - ред.) заливе", - отметил министр британский обороны Бен Уоллес.

В этот же день глава МИД Ирана Джавад Зариф подчеркнул, что Тегеран больше "не будет терпеть обид" в проливе. За последние три недели Иран задержал три коммерческих суда в районе Персидского залива. Один из кораблей, шедший под британским флагом, Тегеран продолжает удерживать.

25 июля правительство Великобритании заявило, что будет оказывать военное сопровождение каждому британскому танкеру, который проходит через Ормузский пролив. Впоследствии Великобритания подтвердила, что хочет привлечь США к миссии по обеспечению безопасного прохода кораблей Ормузским проливом.

30 июля США обратились к Германии, Франции и Великобритании с предложением присоединиться к военно-морской миссии в Ормузском проливе. Впрочем, в правительстве Германии выразили сомнения относительно возможного участия страны в этой миссии.