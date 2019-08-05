В США произошла третья за сутки массовая стрельба
В США произошла третья за сутки массовая стрельба
В США произошла вторая за сутки массовая стрельба с погибшими (обновлено)
В США произошла вторая за сутки массовая стрельба с погибшими (обновлено)
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
Скончался шансонье Вилли Токарев
Скончался шансонье Вилли Токарев
В Одесской области селевой поток убил мужчину и смыл с дороги "Мерседес" с туристами
В Одесской области селевой поток убил мужчину и смыл с дороги "Мерседес" с туристами
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы
Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на реактивном флайборде
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на реактивном флайборде
ГлавнаяМир

Британия согласилась участвовать в миссии США в Персидском заливе

В регионе уже находятся британские эсминец и фрегат.

Британия согласилась участвовать в миссии США в Персидском заливе
Фото: blogs.cfr.org

Великобритания присоединится к военно-морской миссии в Ормузском проливе под руководством Соединенных Штатов Америки, чтобы обеспечить свободный проход торговых судов в регионе и уменьшить влияние Ирана.

Об этом в понедельник, 5 августа, заявило министерство обороны Великобритании, передает DW.

В регионе уже находятся британские эсминец и фрегат, цитирует британских чиновников агентство Reuters.

"Соединенное Королевство готово защищать свои корабли от незаконных угроз. С этой целью мы присоединяемся к новой морской миссии по обеспечению безопасности в (Персидском. - ред.) заливе", - отметил министр британский обороны Бен Уоллес.

В этот же день глава МИД Ирана Джавад Зариф подчеркнул, что Тегеран больше "не будет терпеть обид" в проливе. За последние три недели Иран задержал три коммерческих суда в районе Персидского залива. Один из кораблей, шедший под британским флагом, Тегеран продолжает удерживать.

25 июля правительство Великобритании заявило, что будет оказывать военное сопровождение каждому британскому танкеру, который проходит через Ормузский пролив. Впоследствии Великобритания подтвердила, что хочет привлечь США к миссии по обеспечению безопасного прохода кораблей Ормузским проливом.

30 июля США обратились к Германии, Франции и Великобритании с предложением присоединиться к военно-морской миссии в Ормузском проливе. Впрочем, в правительстве Германии выразили сомнения относительно возможного участия страны в этой миссии.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также