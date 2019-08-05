Несмотря на угрозы КНДР, Южная Корея и США проведут полугодичные военные учения

КНДР считает, что учения могут поставить под угрозу ядерные переговоры.

Южная Корея и Соединенные Штаты будут проводить запланированные военные учения согласно графику, несмотря на угрозы и предупреждения Северной Кореи о срыве ядерных переговоров.

Соответствующее заявление сделали на военном совете Южной Кореи, которое состоялось вчера, 4 августа. Об этом сообщает Yonhap.

"Южная Корея и Соединенные Штаты проведут совместные военные учения, как и было запланировано, несмотря на предупреждения Северной Кореи", - сказано в сообщении.

По графику, учения начинаются сегодня, 5 августа - с компьютерного моделирования командного поста (CPX) с целью проверить потенциальную способность командования справиться с любой чрезвычайной ситуацией на Корейском полуострове. Учения будут длиться полгода.

В Северной Корее осудили военные учения и заявили, что они могут поставить под угрозу ядерные переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном.

Напомним, в конце июня США и КНДР договорились возобновить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова. При этом взаимоотношения между США и Северной Кореей находятся под вопросом, поскольку лидеры этих стран провели уже два саммита по этому вопросу, но так и не сумели достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении КНДР.

25 июля Северная Корея запустила две баллистические ракеты. Южная Корея утверждала, что этот шаг КНДР направлен на усиление позиции Пхеньяна на будущих ядерных переговорах с Соединенными Штатами.

31 июля в КНДР провели испытания новой крупнокалиберной управляемой ракетной системы. В тот же день Южная Корея сообщила, что КНДР второй раз выпустила две баллистические ракеты малого радиуса действия, которые пролетели в 155 милях от восточного берега Корейского полуострова.

2 августа Северная Корея осуществила третий за 8 дней запуск баллистических ракет.