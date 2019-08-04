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Среди более тысячи задержанных на акции в Москве было 50 несовершеннолетних

На одного из задержанных завели дело из-за травмы сотрудника ОМОНа.

Среди более тысячи задержанных на акции в Москве было 50 несовершеннолетних
Фото: EPA/UPG

Российский правозащитный портал ОВД-инфо подсчитал, что количество задержанных на акции протеста в центре Москвы в субботу, 3 августа, превысило 1000. Об этом сообщается на сайте ресурса.

"Данные на 14:00 4 августа. 1001 человека задержали в Москве во время акции "Вернем себе право на выборы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 828 задержанных.

В свою очередь, полиция РФ оценила количество участников митинга в полторы тысячи человек, что, учитывая количество задержанных, не выглядит реалистично. 

В то же время, российский Интерфакс сообщает о том, что в субботу, 3 августа, на акции было задержано более 50 несовершеннолетних. Пять человек были госпитализированы. На данный момент в клинике остается женщина, ее состояние удовлетворительное.

Кроме того, СК России завел уголовное дело против участника акции протеста в Москве из-за травмы силовика - при задержании мужчины сотрудник ОМОНа вывихнул плечо, передает Дождь.

Дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти; до пяти лет лишения свободы). 

Мужчина был задержан на Пушкинской площади. В Росгвардии заявили, что он «оказал активное сопротивление сотруднику и травмировал его». Омоновца доставили в НИИ имени Склифосовского с подозрением на перелом руки. В итоге ему диагностировали вывих плеча.

Напомним, в Москве более двух недель продолжаются массовые выступления с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. 3 августа акцию провели в формате прогулки по Бульварному кольцу. Сообщалось, что на разгоне акции в центре Москвы заметили командира "Беркута" Сергея Кусюка.

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