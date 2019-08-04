Французский изобретатель Фрэнки Запата в воскресенье впервые пересек пролив Ла-Манш на реактивном флайборде. Об этом пишет ВВС.
"Запата вылетел с пляжа Сангатта близ Кале в 6:17 в воскресенье и приземлился в бухте Сент-Маргарет в английском Дувре", - говорится в сообщении.
Первая попытка 25 июля не удалась, потому что Запата не сумел точно приземлиться на платформу для дозаправки топлива.
Для сегодняшней попытки были использованы лодка большего размера и большая платформа для заправки. Запата преодолел расстояние в 35,4 км над Дуврским проливом за 20 минут.
Изобретатель получил широкое внимание СМИ после ежегодного парада ко Дню взятия Бастилии в Париже в начале июля, приняв участие на своем футуристическом флайборде.
Изобретение размером со скейтборд оснащено пятью маленькими реактивными двигателями и работает на керосине, который находится в рюкзаке пилота. Флайборд может развивать скорость до 190 км/ч.