Ему понадобилось 20 минут, чтобы преодолеть 35 километров.

Фото: EPA/UPG Фрэнки Запата взлетел, чтобы пересечь Ла-Манш

Французский изобретатель Фрэнки Запата в воскресенье впервые пересек пролив Ла-Манш на реактивном флайборде. Об этом пишет ВВС.

"Запата вылетел с пляжа Сангатта близ Кале в 6:17 в воскресенье и приземлился в бухте Сент-Маргарет в английском Дувре", - говорится в сообщении.

Первая попытка 25 июля не удалась, потому что Запата не сумел точно приземлиться на платформу для дозаправки топлива.

Для сегодняшней попытки были использованы лодка большего размера и большая платформа для заправки. Запата преодолел расстояние в 35,4 км над Дуврским проливом за 20 минут.

Изобретатель получил широкое внимание СМИ после ежегодного парада ко Дню взятия Бастилии в Париже в начале июля, приняв участие на своем футуристическом флайборде.

Фото: EPA/UPG Фрэнки Запата на пардае ко Дню взятия Бастилии, 14 июля 2019

Изобретение размером со скейтборд оснащено пятью маленькими реактивными двигателями и работает на керосине, который находится в рюкзаке пилота. Флайборд может развивать скорость до 190 км/ч.