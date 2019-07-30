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Песня американского рэпера побила рекорд Despacito

Хит Old Town Road 17 недель продержался в Billboard Hot 100.

Песня американского рэпера побила рекорд Despacito
Lil Nas
Фото: CNN.com

Музыкальный хит Old Town Road американского рэпера Lil Nas побил все рекорды издания Billboard. Впервые за 60 лет существования в чате Billboard Hot 100 песня продержалась в топе 17 недель, передает Голос Америки.

Предыдущий рекорд - 16 недель - принадлежит композиции One Sweet Day 1995 г. в исполнении Мэрайи Кэри и Boyz II Men's, а также хиту Despacito в исполнении Луизы Фонсы и Дэдди Янки вместе с Джастином Бибером 2017 года.

Песня Old Town Road в сотрудничестве с музыкантом Билли Рэем Сайрусом относится к стилю кантри рэп (или также юго-хип-хоп) и сочетает рэп-куплеты с традиционными американскими кантри-мелодиями.

Видеоклип, который также привлек немало внимания, набрал около 240 млн просмотров, однако это еще далеко до Despacito, абсолютного лидера Youtube по количеству просмотров - 6,4 миллиарда просмотров.

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