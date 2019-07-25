Западную Европу накрыла рекордная 40-градусная жара

Западную Европу второй раз этим летом накрыла рекордная жара. Температура превысила отметку 40 ℃ во Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии, пишет Associated Press.

В четверг после обеда в Париже впервые зафиксировали температуру 41,6 ℃. Предыдущий температурный рекорд составлял 40,4 ℃ и был установлен еще в 1947 году. Французские власти заявили, что это еще не предел. Температура растет из-за горячего сухого воздуха с Северной Африки, попавшего в ловушку между холодными штормовыми фронтами.

В южной части Нидерландов возле границы с Бельгией воздух прогрелся до 40,4 ℃. Предыдущий рекорд составлял 39,3 ℃ и был установлен только вчера.

В самой Бельгии впервые за историю наблюдений (с 1833 года) температура превысила 40 ℃. Новый рекорд - 40,6 ℃.

Небывалая жара зафиксирована и в Германии. На западе страны зарегистрирована температура в 40,6 ℃.

В лондонском аэропорту Хитроу воздух прогрелся до рекордных для июля 36,9 ℃. Самая высокая температура в Великобритании составила 38,5 ℃ в августе 2003 года, но и этот рекорд может быть побит сегодня.

Напомним, что в июне на юге Франции зафиксировали температуру больше 45 ℃.