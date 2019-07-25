Турция подтвердила, что покушение на белорусского дипломата не было политическим

Поганшева успешно прооперировали, но состояние все еще тяжелое.

У стрелявшего в советника посольства Беларуси в Анкаре Александра Поганшева не было политических мотивов. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Hurriyet. Эту информацию подтвердили и в белорусском МИДе.

Чавушоглу отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган следит за развитием ситуации. По словам министра, Поганшева успешно прооперировали и сейчас он находится в реанимации.

"Дипломата немедленно доставили в больницу, и операция прошла успешно. Сейчас сотрудник посольства находится в отделении интенсивной терапии, но уже завтра его могут перевести в обычную палату", - сказал Чавушоглу.

Успешное проведение операции подтвердили и в белорусском посольстве. Пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз сообщил, что, Поганшев находится в тяжелом состоянии. В то же время его сын не пострадал

"Инцидент расследуется по всем направлениям. Согласно выводам на первом этапе расследования, у этого преступления нет политического аспекта. Расследование продолжится под надзором наших прокуроров", - рассказал губернатор Анкары Васип Сахин.

Напомним, в среду, 24 июля, в столице Турции Анкаре мужчина открыл стрельбу по советнику посольства Беларуси в Турции по административным вопросам Александру Поганшеву, тяжело ранив дипломата, который в это время гулял с сыном.