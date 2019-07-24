​Старшая дочь Путина занялась медицинским бизнесом

Она совладелица компании, которая реализует крупный проект под Петербургом.

Старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова занимается реализацией крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного проекта.

Об этом говорится в расследовании "Би-би-си".

С начала 2019 года Воронцова является совладелицей компании "Номеко" ("Новая медицинская компания"). Ей принадлежит доля в 20%.

"Номеко" занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области под Санкт-Петербургом. Роль компании в создании медцентра неизвестна, так как формально проект реализует группа клиник "Согаз медицина".

Предполагается, что возле Петербурга на участке 30 га появится медцентр с современным онкоцентром европейского уровня. Предполагается строительство многопрофильной клиники, центра реабилитации и спортивной медицины, учебного комплекса и центр ядерной медицины. Все здания будут соединяться между собой галереями.

Новый медкомплекс будет принимать 20 тысяч пациентов в год, ежегодно в нем будут проводиться 10 тысяч операций. 3500 пациентов в год получат онкологическое лечение в стационаре.

В начале июля Воронцова как член совета директоров "Номеко" появилась в сюжете госканала "Россия 1" о строительстве центра ядерной медицины с "уникальным циклотроном" (ускорителем тяжелых заряженных частиц). Знакомый семьи Путина подтвердил "Би-би-си", что это старшая дочь российского президента.

Воронцову не впервые показывают по государственному ТВ. Она появлялась в сюжетах "России 1" и "России 24" с 2017 года. Но в репортажах, вышедших до июльского сюжета, Воронцову титровали как научного сотрудника "НМИЦ эндокринологии". Человека с таким именем и должностью журнал The New Times называл старшей дочерью Путина.

Агентство "Рейтер" в 2015 году сообщало, что старшая дочь Путина Мария - выпускница факультета фундаментальной медицины МГУ и делает карьеру в эндокринологии.

Воронцовой сейчас должно быть 34 года. В 2011 году она окончила факультет фундаментальной медицины МГУ по специальности "лечебное дело". До 2014 года проходила ординатуру в Институте детской эндокринологии, а после училась в аспирантуре на базе отделения роста и соматического развития того же института.

В 2017 году защитила диссертацию.

Муж Воронцовой - предприниматель из Нидерландов Йоррит Йост Фаассен.