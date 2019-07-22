Путин разрешил создавать "филиалы колоний" при крупных предприятиях и на стройках

Президент России Владимир Путин подписал проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, согласно которому в России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях или государственных стройках. Документ опубликован на портале правовых инициатив.

Согласно докумету, будут созданы два вида филиалов колоний: работающие в режиме колоний-поселений и в режиме исправительных центров. Отбывать наказания здесь будут осужденные на небольшой срок за нетяжкое преступление, или заключенные, которым смягчили режим. Также документ предполагает создание специальных общежитий для осужденных на принудительные работы.

Закон вступает в силу 1 января 2020 года.

Российские СМИ отмечают, что закон "решит проблему с трудоустройством заключенных, так как им больше не придется тратить время на дорогу до работы и обратно". По предварительным расчетам, речь идет о 6 тысячах рабочих мест.

Напомним, по данным экспертов, сейчас в 123 колониях-поселениях отбывают наказание 33,3 тысячи осужденных.