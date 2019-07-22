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Умер глава МАГАТЭ Юкия Амано

Он возглавил агентство в 2009 году.

Умер глава МАГАТЭ Юкия Амано
Юкия Амано
Фото: EPA/UPG

Секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщил о смерти своего руководителя Юкия Амано.

Об этом сообщается на сайте организации.

"Секретариат МАГАТЭ с сожалением сообщает об уходе из жизни генерального директора Юкия Амано", - говорится в сообщении.

Причины смерти не называются.

Амано было 72 года.

Секретариат опубликовал фрагмент из заявления Амано, в котором он планировал сообщить о своей отставке.

"За прошедшее десятилетие агентство добилось конкретных результатов для достижения целей программы "Атом для мира и развития" благодаря поддержке стран-участниц и самоотверженности персонала агентства. Я очень горжусь нашими достижениями и благодарен странам-членам и сотрудникам агентства", - говорится в сообщении.

Напомним, Амано был японским дипломатом и международным государственным служащим ООН и ее подразделений, послом и постоянным представителем Японии в МАГАТЭ. В 2009 году он возглавил агентство.

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