Умер глава МАГАТЭ Юкия Амано

Секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщил о смерти своего руководителя Юкия Амано.
Об этом сообщается на сайте организации.
"Секретариат МАГАТЭ с сожалением сообщает об уходе из жизни генерального директора Юкия Амано", - говорится в сообщении.
Причины смерти не называются.
Амано было 72 года.
Секретариат опубликовал фрагмент из заявления Амано, в котором он планировал сообщить о своей отставке.
"За прошедшее десятилетие агентство добилось конкретных результатов для достижения целей программы "Атом для мира и развития" благодаря поддержке стран-участниц и самоотверженности персонала агентства. Я очень горжусь нашими достижениями и благодарен странам-членам и сотрудникам агентства", - говорится в сообщении.
Напомним, Амано был японским дипломатом и международным государственным служащим ООН и ее подразделений, послом и постоянным представителем Японии в МАГАТЭ. В 2009 году он возглавил агентство.