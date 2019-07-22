Борис Джонсон выступил за свободную торговлю Британии с ЕС

Фаворит на пост премьер-министра Великобритании, Борис Джонсон обещает заключить соглашение о свободной торговле с Евросоюзом.

Об этом он написал в своей колонке для издания The Telegraph, передает Deutsche Welle.

"Существует много возможностей, чтобы найти необходимые решения", - написал Джонсон.

По его словам, к необходимому компромиссу можно прийти в рамках договора о свободной торговле, переговоры о котором он намерен вести с Брюсселем после выхода Британии из ЕС.

Политик также затронул и вопрос потенциального пограничного контроля между Ирландией и Северной Ирландией. "Если уж человек 50 лет назад смог найти способ слетать на Луну и обратно, то у нас определенно есть технология того, как решить вопрос с границей Северной Ирландии - единственной проблемой на пути у сделки по "Брекзиту", - заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что Великобритания намерена выйти из состава ЕС к 31 октября, для чего "безусловно, есть технология". "То, что нам нужно сейчас, - это воля и стимул", - отметил Джонсон.

Напомним, Джонсон претендует на пост премьер-министра страны и считается явным фаворитом. Он пообещал в любом случае провести "Брекзит" до 31 октября - со сделкой или без нее. Нового премьера Британии должны объявить 23 июля.