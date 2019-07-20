SpaceX отложила запуск грузового корабля к МКС на 24 июля

Запуск грузового космического корабля Dragon с грузом для Международной космической станции состоится 24 июля.

"Завершено статическое огневое испытание Falcon 9 - планируем запуск 24 июля с площадки 40 во Флориде для восемнадцатой миссии Dragon по пополнению запасов на МКС",- сообщила компания SpaceX в Твиттере.

Ранее NASA сообщало, что Falcon 9 должна была стартовать 21 июля в 19:35 времени Восточного побережья США (22 июля 01:35 по киевскому времени) с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида).

Напомним, предыдущий запуск ракеты Falcon 9 c грузовым кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции состоялся в мае этого года. Корабль доставил на МКС продовольствие для космонавтов и оборудование для научных экспериментов. Запуск также дважды переносили из-за сбоя в системе электропитания в американском сегменте МКС и неполадок на плавучей платформе.