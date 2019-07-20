НАБУ проводит обыски по делу о санитарных "Богданах" (обновлено)
НАБУ проводит обыски по делу о санитарных "Богданах" (обновлено)
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"
Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"
Мэры-сепаратисты, менеджеры Ахметова и члены партии Коломойского: кандидаты по мажоритарке от Южной и Восточной Украины
Мэры-сепаратисты, менеджеры Ахметова и члены партии Коломойского: кандидаты по мажоритарке от Южной и Восточной Украины
​Зеленский резко оттолкнул Полторака на презентации мобильных модулей для военных
​Зеленский резко оттолкнул Полторака на презентации мобильных модулей для военных
Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
ГлавнаяМир

SpaceX отложила запуск грузового корабля к МКС на 24 июля

О причинах компания не сообщает.

SpaceX отложила запуск грузового корабля к МКС на 24 июля
Фото: twitter.com/SpaceX

Запуск грузового космического корабля Dragon с грузом для Международной космической станции состоится 24 июля.

"Завершено статическое огневое испытание Falcon 9 - планируем запуск 24 июля с площадки 40 во Флориде для восемнадцатой миссии Dragon по пополнению запасов на МКС",- сообщила компания SpaceX в Твиттере.

Ранее NASA сообщало, что Falcon 9 должна была стартовать 21 июля в 19:35 времени Восточного побережья США (22 июля 01:35 по киевскому времени) с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида).

Напомним, предыдущий запуск ракеты Falcon 9 c грузовым кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции состоялся в мае этого года. Корабль доставил на МКС продовольствие для космонавтов и оборудование для научных экспериментов. Запуск также дважды переносили из-за сбоя в системе электропитания в американском сегменте МКС и неполадок на плавучей платформе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также