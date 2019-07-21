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Посольство Туркменистана в РФ отрицает смерть Бердымухамедова

"Это не информация, а псевдоинформация".

Посольство Туркменистана в РФ отрицает смерть Бердымухамедова
Гурбангулы Бердымухамедов
Фото: turkmenistan.gov.tm

Представитель посольства Туркменистана в Российской Федерации категорически опроверг слухи о кончине президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", - сказал представитель посольства.

Напомним, ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что Бердымухамедов скончался. О его смерти сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах. Он ссылался на неназванную туркменскую оппозицию. Днём ранее оппозиционный YouTube-канал "Свободный Туркменистан" со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.

Официального подтверждения или опровержения этой информации не было.

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