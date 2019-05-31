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Иран выполняет условия ядерной сделки, - МАГАТЭ

В начале мая Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки.

Иран выполняет условия ядерной сделки, - МАГАТЭ
Фото: EPA/UPG

Несмотря на заявления об отказе от соблюдения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий, Иран продолжает придерживаться его положений.

Об этом говорится в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Немецкая волна.

В документе указано, что Тегеран соблюдает как предельно допустимые ядерной сделкой значения по обогащению урана, так и установленные ограничения для запасов низкообогащенного урана и тяжелой воды.

Это первый отчет МАГАТЭ с момента частичного выхода Ирана из СВПД.

Иран 8 мая уведомил Китай, Францию, Германию, Россию и Великобританию о намерении отказаться от соблюдения некоторых условий ядерного соглашения. Это произошло через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана.

По условиям ядерной сделки, Тегеран вправе производить не более 300 килограммов низкообогащенного урана и около 130 тонн тяжелой воды. Излишки могут быть вывезены за рубеж для хранения или продажи. В иранском атомном агентстве утверждали, что Тегеран впредь не будет соблюдать ограничения на производство низкообогащенного урана и тяжелой воды.

Ядерная сделка, в результате которой часть санкций против энергетического сектора страны были отменены, была принята в 2015 году, Тогда же Иран согласился заморозить свою ядерную программу, подписав соглашение с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.

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