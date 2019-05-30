Канцлером Австрии впервые назначена женщина

Бригитте Бирляйн будет возглавлять правительство до сентября.

Временным канцлером Австрии стала председатель Конституционного суда страны Бригитте Бирляйн. О ее назначении 30 мая сообщил президент Австрии Александр ван дер Беллен, передает Радио Свобода.

69-летняя Бирляйн стала первой в истории женщиной, возглавившей австрийское правительство. Она останется на посту до сентября, когда в Австрии, как ожидается, состоятся досрочные парламентские выборы.

Парламент Австрии 27 мая выразил вотум недоверия правительству канцлера Себастьяна Курца, который возглавил австрийское правительство в декабре 2017 года. До этого четыре года он работал министром иностранных дел.

Уйти в отставку Курца заставил скандал с главой партии-союзника по коалиции Штрахе.