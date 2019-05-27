Парламент Австрии выразил недоверие ​канцлеру Курцу и его правительству

Теперь президент Ван дер Беллен должен назначить нового канцлера и привести к присяге его правительство.

Парламент Австрии выразил недоверие действующему федеральному канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству.

Голосование состоялось на экстренном заседании Национального совета в Вене в понедельник, передает Deutsche Welle.

За отставку канцлера и его кабинета проголосовали представители Социал-демократической партии Австрии (СПА), которая инициировала голосование, а также Австрийской партии свободы (АПС) и оппозиционной партии "Сейчас".

Это стало первым случаем в послевоенной истории Австрии, когда Национальный совет выразил вотум недоверия канцлеру, отмечается на сайте австрийского парламента. Ранее Курц вошел в историю как самый молодой канцлер Австрии.

Теперь президент Австрии Александер Ван дер Беллен должен будет назначить нового канцлера и привести к присяге его правительство.

Ранее АПС входила в правящую коалицию с возглавляемой Курцем Австрийской народной партией, имеющей 62 мандата. Курц разорвал коалиционное соглашение с правопопулистской АПС после публикации 17 мая немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung видеозаписи со встречи бывшего вице-премьера Австрии и экс-главы АПС Хайнца-Кристиана Штрахе с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги. Видео было снято на Ибице в июле 2017 года - незадолго до последних парламентских выборов в Австрии в октябре.

Все министры от АПС ушли в отставку. Президент Австрии Ван дер Беллен после переговоров с Курцем выступил за проведение досрочных выборов в сентябре.

По данным экзитполов, на выборах в Европарламент АНП заняла первое место и набрала 34,5 процентов голосов. На втором месте Социал-демократическая партия Австрии, АПС - лишь на третьем месте с 17,5 процента голосов.