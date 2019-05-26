Обнародованы данные экзит-полов выборов в Европарламент в Германии и Австрии

В Германии и Австрии закрылись избирательные участки на выборах в Европарламент и были обнародованы первые данные экзит-полов, передает DW.

В Германии больше всего голосов набирает блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). По данным социологической службы Infratest Dimap, правящий блок получает 28% голосов. Второе место, согласно прогнозам социологов, получит, обогнав социал-демократов и демонстрируя лучший для себя результат, "Союз-90"/"зеленые". По информации социологов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 15,5% голосов может занять третье место.

Это худший результат для участников "большой коалиции", в которую входят блок ХДС/ХСС и СДПГ. Лидер социал-демократов Андреа Налес (Andrea Nahles) назвала обнародованные цифры "невероятно разочаровывающими". На выборах в главный законодательный орган Евросоюза в 2014 году консервативный блок получил 35,3%, а СДПГ - 27,2%.

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" получает, по данным экзит-полов, 10,5%, а Свободная демократическая партия (СвДП) и Левая партия - по 5,5% голосов.

Явка на середину дня в Германии составила 29,4%, что почти на 4% больше, чем на предыдущих выборах в парламент ЕС.

В Австрии на выборах в Европарламент лидирует партия канцлера Себастьяна Курца. Австрийская народная партия (АНП) получает 34,5% голосов, сообщают австрийские телеканалы со ссылкой на данные социологических служб SORA и ARGE Wahlen.

Второе место экзит-полы отдают Социал-демократической партии Австрии, которая набирает 23,5% голосов. По информации телеканалов, правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС) с 17,5% голосов может занять третье место.

Напомним, выборы в Европейский парламент в странах Евросоюза начались 23 мая. В этот день голосование прошло в Великобритании и Нидерландах.

24 мая голосование провели для жителей Ирландии и Чехии, а 25 мая - Латвии, Мальты и Словакии. В остальных странах Евросоюза выборы проходят в воскресенье, 26 мая.

В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшая процесс своего выхода из ЕС. В странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право голоса.