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Помпео одобрил поставку вооружений в страны Ближнего Востока на $ 8 млрд ради "сдерживания Ирана"

Госсекретарь воспользовался статьей закона, которая позволяет осуществить сделку без голосования в Конгрессе.

Помпео одобрил поставку вооружений в страны Ближнего Востока на $ 8 млрд ради "сдерживания Ирана"
Фото: EPA/UPG

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу, 24 мая, распорядился одобрить продажу вооружений Иордании, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии на сумму более 8 млрд долларов. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Госдепартамента США

"Сегодня я принял решение, соответствующее статье 36 Закона о контроле над экспортом вооружений, и поручил Департаменту немедленно завершить работу над официальным уведомлением (Конгресса) о 22 ожидаемых поставках вооружений в Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию на общую сумму примерно в 8.1 млрд долларов, с целью сдерживания агрессии Ирана и построения партнерского потенциала самообороны", - говорится в сообщении Помпео.

Среди предметов сделок госсекретарь упомянул разведывательное оборудование, боеприпасы и "другое снаряжение".

Помпео также отметил, что данное решение является единовременным и не должно повлиять на отношения Госдепартамента с Конгрессом.

"Я рассчитываю, что это решение будет единовременным. Статья 36 имеет статус давно признанного правового акта и использовалась как минимум четырьмя предыдущими правительствами с 1979 года, включая президентов Рейгана и Картера. Эта исключительная мера не меняет давно установленной между нами и Конгрессом процедуры рассмотрения торговли вооружениями", - сказал он.

Статья 36 Закона о контроле над экспортом вооружений позволяет президенту США "в случае экстренной необходимости" срочного заключения сделки по экспорту вооружений в интересах национальной безопасности совершить ее без согласования с Конгрессом. Для этого необходимо одобрение госсекретаря США.

Ранее сенатский комитет по международным делам принял решение заблокировать продажу десятков тысяч высокоточных бомб и других вооружений стоимостью в $2 млрд Саудовской Аравии и ОАЭ, сославшись на то, что это решение может усугубить гуманитарный кризис в Йемене, одной из действующих сторон которого является арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам-хуситам, которые считаются близкими к Ирану.

Ранее сообщалось, что США отправят 1,5 тысячи солдат на Ближний Восток в связи с "насаждением Ираном террора по всему миру". 

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