Грузинский лари установил очередной исторический антирекорд

Официальный курс грузинского лари по отношению к доллару США в пятницу побил очередной антирекорд. На выходные дни и понедельник Национальный банк страны установил его на историческом минимуме - 2,7802 лари/$1, передает Интерфакс-Украина.

Между тем регулятор не видит в этом особых проблем, связывая это в основном с действующим в стране плавающим обменным курсом, и обещает не допустить роста потребительских цен.

"У Национального банка есть соответствующие рычаги, и он не допустит роста цен", - заявил в пятницу журналистам президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе.

По его словам, к сожалению, делается неправильный вывод, когда падение курса лари связывается с ожидаемым ростом инфляции. "Обменный курс является одним из факторов, но не самым значительным", - сказал Гвенетадзе.

"Делать вывод, что это (падение лари - ред.) вызовет рост инфляции, неправильно. Большее влияние на инфляцию оказывает общий спрос, управлять которым в отличие от плавающего обменного курса, может Нацбанк", - заявил Гвенетадзе.

При этом глава Нацбанка привел статистику 2007-2008 годов, посоветовав и другим посмотреть ее, когда инфляция в стране была самой высокой - более 12%, а лари - самым твердым.

Официальный курс лари по отношению к доллару США с начала этого года обесценился на 4%, в том числе с начала мая - на 2,9%.

На 24 мая Национальный банк страны установил курс лари на уровне 2,7799 лари/$1.

Грузинская национальная валюта была введена в обращение 2 октября 1995 года с курсом 1,3 лари/$1.