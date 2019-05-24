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Ракета Falcon9 успешно вывела на орбиту первые 60 спутников глобальной сети Starlink

Ракета также успешно приземлилась на плавучую платформу.

Ракета Falcon9 успешно вывела на орбиту первые 60 спутников глобальной сети Starlink
Фото: скриншот видео

Тяжелая американская ракета-носитель Falcon9 в пятницу, 24 мая, успешно вывела на орбиту 60 мини-спутников, предназначенных для начала создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Успешный вывод спутников подтвержден", - сообщили в компании.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 был осуществлен в 05:30 (по Киеву) с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал (Флорида, США).

Приблизительно через один час и две минуты после запуска на высоте 440 км спутники системы Starlink отделились от ракеты. Затем с пользованием собственной двигательной установки они должны выйти на заданную орбиту с высотой 550 км.

Общая масса груза, выведенного на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, которая стала самым большим для ее ракет, составила 18,5 тонн.

Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на автоматической плавучей платформе Of Course I Still Love You у берегов штата Флорида через восемь с половиной минут после старта ракеты.

Напомним, 60 спутников Starlink являются первыми из планируемых около 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

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