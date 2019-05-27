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На выборах в Европарламент лидирует "Европейская народная партия"

Опубликованы предварительные результаты по большинству стран.

В Европейском парламенте после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза объявили предварительный расклад сил на ближайшие пять лет в результате выборов, которые прошли 24-26 мая. Об этом сообщает официальный сайт ЕП.

Из 751 места в Европарламенте наибольшее количество - 179 мест - получает Европейская народная партия (EPP), на втором месте Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) - 150 мест, на третьем - Альянс либералов и демократов для Европы (ALDE&R) со 107 мандатами.

Далее места распределились следующим образом:

  • Группа зеленых/Европейский свободный альянс (Greens/EFA ) - 70 мест;
  • Группа европейских консерваторов и реформистов (ECR) - 58;
  • Конфедеративная группа Европейских объединенных левых и Нордических зеленых левых (GUE/NGL) - 38;
  • Европа свободы и прямой демократии (EFDD) - 56;
  • Группа Европы наций и свободы (ENF) - 58;
  • депутаты, не присоединившиеся к другим политсилам - 7 мест.

Предварительные результаты публикуются по данным, предоставленным избирательными комиссиями стран, исходя из процентного соотношения голосов.

В пресс-службе Европарламента отметили рекордную за последние 20 лет явку на выборах в Европейский парламент - в 27 странах ЕС без Великобритании она составила около 51%.

Напомним, выборы в Европейский парламент в странах Евросоюза начались 23 мая. В этот день голосование прошло в Великобритании и Нидерландах. 24 мая голосование провели для жителей Ирландии и Чехии, а 25 мая - Латвии, Мальты и Словакии. В остальных странах Евросоюза выборы завершились 26 мая.

В общей сложности в европейских выборах 2019 года приняли участие граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшая процесс своего выхода из ЕС.

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