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Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке ядерного договора с США

Россия решила формально отказаться от договора РСМД.

Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке ядерного договора с США
Фото: TVC.ru

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом говорится на сайте Госдумы.

Законопроект будут рассматривать 18 июня.

После окончательного развала ДРСМД в мире останется единственный договор о стратегической ядерной безопасности - СНВ-3.

Напомним, что Россия приостановила выполнение договора о РСМД в начале марта 2019 года. В феврале это сделал президент США Дональд Трамп, назвав причиной нарушение договора российской стороной.

В Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 не может преодолеть 500-километровый рубеж.

Договор о РСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

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