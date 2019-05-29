Президентом Латвии избран судья Европейского суда Левитс

Сейм Латвии избрал нового президента страны - им стал 63-летний судья Европейского суда Эгил Левитс.

Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что Левитс заручился поддержкой 61 депутата. Юрис Янсонс получил лишь 8 голосов "за" и 85 "против", Дидзис Шмитс - 24 голоса "за" и 69 "против".

Левитс активен в латвийской политике с 1980 года, в 90-х он был представителем Латвии в Европейском суде по правам человека. С 2004 года - судья Европейского суда, его полномочия должны закончиться в 2024 году.

Комиссия под его руководством разрабатывала преамбулу Конституции - он настаивал на упоминании христианских ценностей и латышской народной мудрости в тексте преамбулы.

В 2016 году Левитс был в числе самых высокооплачиваемых должностных лиц ЕС, а в 2018 году стал "Европейским человеком года в Латвии". В интервью СМИ Левитс рассказал, что его месячная заплата в Суде ЕС составляет порядка 20 тыс. евро.

В преддверии выборов Левитс дал интервью газете Neatkarīgā rīta avīze, в котором изложил принципы, которых обещает придерживаться, если станет главой государства. "Я предложил бы три главных направления: солидарность, принадлежность и современное государство", - сказал тогда он.

Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с президентами Эстонии, Латвии, Литвы и Венгрии.