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​Умер основатель Human Rights Watch

Роберту Бернштейну было 96 лет.

​Умер основатель Human Rights Watch
Фото: law.nyu.edu

В США умер издатель и правозащитник Роберт Бернштейн, известный как основатель организации Human Rights Watch. Ему было 96 лет.

Об этом пишет The New York Times.

Бернштейн занимался издательским бизнесом. Свою карьеру он начал в 1946 году в издательстве Simon & Schuster, к 1952 году он стал главным менеджером по продажам. Еще четыре года спустя был уволен по сокращению и поступил на работу в издательство Random House. Впоследствии он стал президентом, потом исполнительным директором, а затем и главой этого издательского дома и возглавлял его в течение 25 лет.

Организация Human Rights Watch ведет свою историю с 1978 года, когда  Бернштейном была создана группа Helsinki Watch (теперь это отделение Европы и Центральной Азии Human Rights Watch) в ответ на призыв о помощи от правозащитных групп в Москве, Варшаве и Праге, созданных для сбора информации о соблюдении положений Хельсинкских соглашений по правам человека. Позже появились Americas Watch, Asia Watch и другие. В 1988 году они объединились в Human Rights Watch.

В 1998 году Берншейтн отошел от дел, оставшись почетным председателем, а в 2009 раскритиковал Human Rights Watch за ее работу в Израиле. Берншейтн обвинил созданную им организацию в предвзятости к Израилю. По его мнению, HRW осуждала Израиль чаще, чем авторитарные государства Ближнего Востока.

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