WWF запустил стрим на 450 лет с разлагающейся пластиковой бутылкой

Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил прямую трансляцию, во время которой разлагается пластиковая бутылка.

Об этом пишет Тһе-village.

Отмечается, что стрим продлится около 450 лет, по итогу которых пластиковая бутылка должна будет полностью исчезнуть.

WWF рассчитывает, что таким образом сможет привлечь внимание к существующей проблеме и остановить нарастающее загрязнение окружающей среды.

"Фонд призывает власти создать обязательный глобальный договор, чтобы предотвратить загрязнение океанов пластиковым мусором", - говорится в сообщении.

Трансляцию против загрязнения пластиковыми отходами за неделю поддержали более 490 тыс. человек, подписав соответствующую петицию.

Напомним, в конце марта Европарламент проголосовал за запрет одноразового пластика. Законопроект вступит в силу в 2021 году.