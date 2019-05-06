В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
Нетаньяху приказал начать массированный удар по Сектору Газа
Нетаньяху приказал начать массированный удар по Сектору Газа
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Гуайдо признал поражение попытки переворота
Гуайдо признал поражение попытки переворота
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
ГлавнаяМир

Миллион видов животных и растений могут исчезнуть за 10 лет, – ООН

Эксперты ООН предупреждают, что гибель животных и растений в настоящее время угрожает всему человечеству.

Миллион видов животных и растений могут исчезнуть за 10 лет, – ООН
Фото: EPA/UPG

В Организации Объединенных Наций предостерегают, что около 1 из 8 млн. видов животных и растений находятся под угрозой уничтожения уже в ближайшее десятилетие, а некоторые виды в течении трех лет. Об этом сообщает The Guardian, со ссылкой на утечку информации из доклада ООН.

В докладе отмечено, что такой вывод можно сделать, исходя из анализа изменений в природе за последние 15 лет.

Также подчеркивается, что люди, живущие сегодня, а также дикая природа и будущие поколения, подвергаются сильному риску, если не будут приняты срочные меры по предотвращению гибели растений, насекомых и других существ, от которых человечество зависит в пище, опылении, чистой воде и стабильном климате.

"Более полумиллиона видов на суше не имеют среды обитания, необходимой для их выживания в течение длительного периода времени", - отмечается в докладе.

Кроме этого, в ООН отметили, что в реки и океаны люди ежегодно сбрасывают до 400 млн тонн тяжелых металлов, токсичных веществ и других отходов. Это является одним из факторов, которые привели к тому, что треть мировых рыбных запасов оказалась на грани истощения.

"Нет сомнений в том, что мы теряем биоразнообразие по-настоящему неустойчивым темпом, который повлияет на благосостояние людей как для нынешнего, так и для будущих поколений. У нас проблемы, но есть целый ряд действий, которые можно предпринять для защиты природы и достижения человеческих целей в области здравоохранения и развития", - заявил председатель Межправительственной научно-политической платформы по Биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) Роберт Уотсон.

В отчете ООН также изложены возможные будущие сценарии, которые будут варьироваться в зависимости от решений, принятых правительствами, предприятиями и частными лицами.

Отмечается, что в 2020 году мировые лидеры провдут ключевую встречу по вопросу биологического разнообразия под эгидой ООН в Китае. Специалисты надеются на принятие международного документа для улучшения ситуации в области защиты вымирающих видов. Именно из-за этого, специалисты называют следующие полтора года решающими в вопросе угрозы исчезновения такого большого количества видов флоры и фауны.

Напомним, в октябре 2018 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал данные, которые свидетельствуют о том, что с 1970 года из-за деятельности человека планета потеряла более 60% млекопитающих, птиц, рыбы, рептилий и земноводных. Наибольшее уменьшение численности животных зафиксировано в тропиках Южной и Центральной Америки - по сравнению с 1970 годом она сократилась на 89%. Критически уменьшилось и количество представителей пресноводных видов - 83%.

"Мы - первое поколение, которое осознает, что уничтожает нашу планету, и последнее, которое может с этим сделать что-нибудь", - подчеркнули в фонде.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также