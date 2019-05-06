Миллион видов животных и растений могут исчезнуть за 10 лет, – ООН

Эксперты ООН предупреждают, что гибель животных и растений в настоящее время угрожает всему человечеству.

В Организации Объединенных Наций предостерегают, что около 1 из 8 млн. видов животных и растений находятся под угрозой уничтожения уже в ближайшее десятилетие, а некоторые виды в течении трех лет. Об этом сообщает The Guardian, со ссылкой на утечку информации из доклада ООН.

В докладе отмечено, что такой вывод можно сделать, исходя из анализа изменений в природе за последние 15 лет.

Также подчеркивается, что люди, живущие сегодня, а также дикая природа и будущие поколения, подвергаются сильному риску, если не будут приняты срочные меры по предотвращению гибели растений, насекомых и других существ, от которых человечество зависит в пище, опылении, чистой воде и стабильном климате.

"Более полумиллиона видов на суше не имеют среды обитания, необходимой для их выживания в течение длительного периода времени", - отмечается в докладе.

Кроме этого, в ООН отметили, что в реки и океаны люди ежегодно сбрасывают до 400 млн тонн тяжелых металлов, токсичных веществ и других отходов. Это является одним из факторов, которые привели к тому, что треть мировых рыбных запасов оказалась на грани истощения.

"Нет сомнений в том, что мы теряем биоразнообразие по-настоящему неустойчивым темпом, который повлияет на благосостояние людей как для нынешнего, так и для будущих поколений. У нас проблемы, но есть целый ряд действий, которые можно предпринять для защиты природы и достижения человеческих целей в области здравоохранения и развития", - заявил председатель Межправительственной научно-политической платформы по Биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ) Роберт Уотсон.

В отчете ООН также изложены возможные будущие сценарии, которые будут варьироваться в зависимости от решений, принятых правительствами, предприятиями и частными лицами.

Отмечается, что в 2020 году мировые лидеры провдут ключевую встречу по вопросу биологического разнообразия под эгидой ООН в Китае. Специалисты надеются на принятие международного документа для улучшения ситуации в области защиты вымирающих видов. Именно из-за этого, специалисты называют следующие полтора года решающими в вопросе угрозы исчезновения такого большого количества видов флоры и фауны.

Напомним, в октябре 2018 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал данные, которые свидетельствуют о том, что с 1970 года из-за деятельности человека планета потеряла более 60% млекопитающих, птиц, рыбы, рептилий и земноводных. Наибольшее уменьшение численности животных зафиксировано в тропиках Южной и Центральной Америки - по сравнению с 1970 годом она сократилась на 89%. Критически уменьшилось и количество представителей пресноводных видов - 83%.

"Мы - первое поколение, которое осознает, что уничтожает нашу планету, и последнее, которое может с этим сделать что-нибудь", - подчеркнули в фонде.